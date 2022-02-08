08 Şubat 2022, Salı
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Üsküdar’da doğalgaz patlamasının yaşandığı bina yıkıldı
İstanbul Üsküdar’da dün öğle saatlerinde bir binada doğalgaz patlaması meydana geldi. 1 kişinin camdan fırladığı patlamada 4 kişi yaralandı. Hasar alan bina bugün yıkılmaya başlandı. Olay yerinde bulunan Mehmet Nilüfer’in konuğu olan İş Güvenli Uzmanı Rüştü Uçar önemli değerlendirmelerde bulundu.