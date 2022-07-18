Üsküdar’da asırlık ağaç kökünden koparak arabanın üzerine devrildi

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde camii bahçesindeki asırlık ağaç kökünden koparak camii duvarının üzerinden yola devrildi. Yoldaki bir araç devrilen ağacın altında ezildi. Olayın sabah sularında yaşanması muhtemel bir faciayı önledi. Elektrik direği ve bir binanın giriş kapısı da devrilen ağaç sebebiyle zarar gördü.

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