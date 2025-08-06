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Ünlü iş insanı denizde kayboldu! Teknesiyle Yalova’dan ayrıldığı anlar kamerada

Ünlü iş insanı denizde kayboldu! Teknesiyle Yalova'dan ayrıldığı anlar kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Giriş: 06.08.2025 00:32
Güncelleme:06.08.2025 00:34
Yalova'dan Yunanistan'a gitmek için teknesiyle denize açılan Halit Yukay'dan haber alamaya yakınları durumu yetkililere bildirdi. Sahil Güvenlik ekipleri, Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında tekneyi parçalanmış ve yarı batık halde buldu. Henüz bulunamayan kayıp Yutak için arama- kurtarma çalışması başlatılırken, iş insanının Yunanistan’a gitmek için hareket ettiği anlara ait kamera görüntüleri de ortaya çıktı.
Ünlü iş insanı denizde kayboldu! Teknesiyle Yalova’dan ayrıldığı anlar kamerada
Ünlü iş insanı denizde kayboldu!
Ünlü iş insanı denizde kayboldu!
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