Ünlü iş insanı denizde kayboldu! Teknesiyle Yalova’dan ayrıldığı anlar kamerada

Yalova'dan Yunanistan'a gitmek için teknesiyle denize açılan Halit Yukay'dan haber alamaya yakınları durumu yetkililere bildirdi. Sahil Güvenlik ekipleri, Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında tekneyi parçalanmış ve yarı batık halde buldu. Henüz bulunamayan kayıp Yutak için arama- kurtarma çalışması başlatılırken, iş insanının Yunanistan’a gitmek için hareket ettiği anlara ait kamera görüntüleri de ortaya çıktı.