Ümraniye’de trafik tartışmasında aracın camını yumrukladı

Ümraniye Tem Otoyolu'nda iki sürücü arasında iddiaya göre yol nedeniyle tartışma çıktı. Hafif ticari araç sürücüsü, otomobilin yolunu keserek aracın camını yumrukladı. O sırada otomobilde bulunan sürücünün kızı korkuyla ağlamaya başladı. O anlar sürücünün cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

