Ümraniye’de korkutan yangın: Mahsur kalan iki yaşlı çift kurtarıldı

Ümraniye’de 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangında ikinci ve üçüncü katta mahsur kalan iki yaşlı çift, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Öte yandan evde bulunan muhabbet kuşu ve evcil bir köpek de ekipler tarafından dışarı çıkarıldı.

