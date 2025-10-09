Ümraniye’de korkutan yangın: Mahsur kalan iki yaşlı çift kurtarıldı

09 Ekim 2025, Perşembe

Giriş: 09.10.2025 16:06
Ümraniye’de 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangında ikinci ve üçüncü katta mahsur kalan iki yaşlı çift, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Öte yandan evde bulunan muhabbet kuşu ve evcil bir köpek de ekipler tarafından dışarı çıkarıldı.
