Ümraniye’de işçilerin kaldığı konteynerlar alev alev yandı! O anlar kamerada

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde işçilerin kaldığı sekiz konteyner elektrik kontağından çıkan yangın sebebiyle alev alev yandı. Konteynerların yandığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken itfaiye ekiplerinin müdahalesi de drone ile görüntülendi.

Yangın, saat 10.00 sularında İstanbul'un Ümraniye ilçesi Site Mahallesi Karabük Sokak'taki bir inşaat alanındaki konteynerlarda gerçekleşti.

8 KONTEYNER ALEV ALEV YANDI

İddiaya göre, inşaat alanında bulunan 8 konteyner elektrik kontağından oluşan yangın sonrası alev alev yandı.

DURUM EKİPLERE İHBAR EDİLDİ

Alevleri gören şantiye çalışanları durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleriyse yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

FACİANIN KIYISINDAN DÖNÜLDÜ

Alevlerin kısa sürede sardığı konteynırlarda o esnada işçilerin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Öte yandan alevlerin konteynerları sardığı anlar cep telefonu kamerasına yansırken, itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.

"ALEVLERİ GÖRDÜK"

Yangın esnasında olay yerinde bulunan Cumali Baybars, "Sahada çalışıyorduk. Alevleri gördük. Elektrik kontağında sorun oldu sanırım. 8 tane konteyner yandı. İtfaiye ekipleri geldi" diye konuştu.