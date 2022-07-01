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Ümraniye'de durakta taksi olmadığını duyan şahsın gözü döndü

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Giriş: 01.07.2022 16:11
İstanbul Ümraniye’deki bir terminaldeki taksi durağına gelen kadın, taksi olmadığı sebebiyle durak çalışanlarına saldırmaya başladı. Yaşanan hadisede kadının, durak çalışanı sürücüye sıcak çay dökerek kafa attığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.
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