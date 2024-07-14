"Ufak bir sürtüşme yaşandı" dedi, 3 kişiyi böyle hastanelik etti

Bolu'nun Mengen ilçesinde milli sporcu Halit Şahin, trafikte eşine hakaret eden 3 şahısla kavga etti. Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan olaya ilişkin Şahin, "Ufak bir sürtüşme yaşandı. 3 kişi hastanelik oldu" dedi.