Uçuşlara kar engeli! THY 49 uçuşu iptal etti | SON DAKİKA

Uçuşlara son dakika kar yağışı engeli... Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul'da bu geceden itibaren etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle bazı uçuşların tedbir amaçlı iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; THY'nin İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yarın için planlanan 49 uçuşunun iptal edildiği açıklandı.

Yahya Üstün sosyal paylaşım sitesi Twitter hebasından yaptığı açıklamada "İstanbul'da etkisini artırması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlarımız tedbir amaçlı iptal edilmektedir. Değerli misafirlerimizin seyahatleri öncesinde uçuşlarının durumunu kontrol etmelerini öneriyoruz" açıklamasını yaptı.

49 UÇUŞ İPTAL

Öte yandan THY'nin Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan iniş ve kalkış yapılması planlanan 49 uçuş iptal edildi.

İPTALLER İÇ HAT VE DIŞ HATLARI KAPSIYOR

Bunlardan Milano, Köln, Ercan ve Basel olmak üzere karşılıklı 8 uçuş, iç hatlarda ise 41 uçuş iptal edildi.