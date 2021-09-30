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Tuzla’da köpeği av tüfeğiyle vuran adam kamerada

DHA
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Giriş: 30.09.2021 12:03
Güncelleme:30.09.2021 12:04
Tuzla'da dinlenme yeri olarak kullanılan bir çiftlikte köpeği ile boğuşan bir başka köpeği gören kişi, çılgına dönerek av tüfeği ile köpeği vurdu. Yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Tuzla Tepeören'de bulunan, av köpeklerinin dinlenme yeri olarak kullanıldığı ücretsiz faaliyet gösteren bir çiftlikte meydana geldi. Bilgisayar uzmanı Halis Selçuk D. bu çiftliğe emanet olarak bıraktığı köpeğini almaya geldi. Köpeğinin Terrier cinsi bir başka köpekle boğuştuğunu gören Halis Selçuk D. önce su tutarak köpekleri ayırmaya çalıştı ve elindeki bir cisimle köpeğe vurdu. Köpekleri ayırmakta başarısız olan Halis Selçuk D. çiftlikten çıkarak aracındaki av tüfeğini aldı ve tekrar çiftliğe girdi. Halis Selçuk D. elindeki av tüfeği ile 'Kral' isimli köpeğe ateş ederek öldürdü.
Olayın polise bildirilmesi üzerine soruşturma başlatan ekipler, olaya karışan Halis Selçuk D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Halis Selçuk D. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Bilgisayar uzmanı Halis Selçuk D.'nin vurduğu 'Kral' isimli köpeğin sahibi İbrahim Baliç'in ise olaydan sonra adliyeye giderek suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

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