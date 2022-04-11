Türkiye’nin yeni hac kontenjanı ne kadar olacak?

Suudi Arabistan bu yıl 1 milyon hacı adayı kabul edecek. Ülkelere tanınacak hacı adayı kontenjanları ile ilgili çalışmalar da devam ediyor. Türkiye'den kaç kişi umre ve hacca gidebilecek? Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan A Haber’de konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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