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Türkiye’nin ormanların bizim içimiz yanıyor! A Haber bölgeden son durumu anlık aktarıyor

A Haber
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Giriş: 30.07.2021 11:45
Marmaris'te dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını bölgede yayılıyor. 3 noktada başlayan yangında sabotaj ihtimali üzerinde duruluyor. Günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı. Armutalan'da başlayan yangın İçmeler'e ilerliyor. Alevlerle mücadele havadan ve karadan aralıksız sürüyor. Manavgat yangını ikinci gününde. 34 mahalle kabusu yaşadı. Alevlerle mücadele aralıksız devam ediyor ve yangında 3 kişi hayatını kaybetti. A Haber ekipleri alevlerin yürekleri yaktığı bölgelerden son durumu canlı yayında aktardı.
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