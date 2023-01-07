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Türkiye'nin konuştuğu "Sapık" Sinan gözaltında!

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Giriş: 07.01.2023 01:25
ATV ekranlarında reyting rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Arife Gökçe olayında flaş bir gelişme yaşandı. Tokat'ın Almus ilçesi Ataköy beldesinde 17 Aralık tarihinde 12 torun 5 çocuk sahibi Arife Gökçe aniden kayboldu. Günlerdir kendisinden haber alınamayan kadına ilişkin köydekilerin anlattıklarından yola çıkılarak hakkında 23 adli işlem olan kaybın baş şüphelisi Sinan Sarıdoğan, gözaltına alındı. O anlar kameralara yansıdı. İşte detaylar...
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