Türkiye'nin konuştuğu "Sapık" Sinan gözaltında!

ATV ekranlarında reyting rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Arife Gökçe olayında flaş bir gelişme yaşandı. Tokat'ın Almus ilçesi Ataköy beldesinde 17 Aralık tarihinde 12 torun 5 çocuk sahibi Arife Gökçe aniden kayboldu. Günlerdir kendisinden haber alınamayan kadına ilişkin köydekilerin anlattıklarından yola çıkılarak hakkında 23 adli işlem olan kaybın baş şüphelisi Sinan Sarıdoğan, gözaltına alındı. O anlar kameralara yansıdı. İşte detaylar...