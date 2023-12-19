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Türkiye'nin endişelendiren sorunu: Başıboş sokak köpekleri! Problemin nedenleri neler? Uzman isimler yanıtladı!

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Giriş: 19.12.2023 09:12
Gruplar halinde dolaşıp masum insanlara saldırarak can yakan başıboş sokak köpeklerinin sayısı her geçen gün artıyor. Son olarak ilköğretim öğrencisi Tunahan Yılmaz’ın sokak köpeklerinin saldırısında ağır yaralanması, sokak hayvanlarını bir kez daha gündeme taşıdı. Akademi, hukuk ve sağlık penceresinden konuya ışık tutan uzmanlar, İstanbul özelinde ve Türkiye genelinde köpeklerin neden saldırganlaştığına dair nedenleri sıralarken, çözüm önerilerini de masaya yatırdı.
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