Türkiye'nin en iyi 10 sokak lezzeti belli oldu! İşte o liste...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından seçilen en iyi 10 sokak yemeği açıklandı. Hepimizin yakından bildiği lezzetler uluslararası tanıtım çalışmalarının yürütüldüğü ‘Go Turkey’ internet sayfasında yayınlandı. A Haber muhabiri Tülay Ayçicek ise sokağa çıkıp o lezzetleri yerinde görüntüledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın seçtiği en iyi 10 sokak yemeği listesinde yabancı misafirlere tavsiyeler şöyle:

SİMİT: Bütçe ve vegan dostu. Vapurla Boğaz'ı geçerken martılarla bu lezzeti paylaşabilirsiniz.

BALIK EKMEK: Çok uygun fiyatlı, besleyici, lezzetli ve tadı ağzınızda kalıyor.

KESTANE KEBABI: Kışın başlangıcını müjdeleyen enfes bir sokak keyfi.

TANTUNİ: Tantuni aslen Mersinli ama Türkiye'nin hemen her yerinde bu süper lezzeti bulmak mümkün.

MİDYE DOLMA: Kendinizi sokaktaki bir tezgâhın yanında, elinizdeki midyeye bolca limon sıkarken bulursanız şaşırmayın. Başladıktan sonra duramayabilirsiniz

KUMPİR: Her çeşit patatesi sevenlerden misiniz? Bu lezzeti kaçırmayın.

TAVUKLU PİLAV: Klasik Türk mutfağının eşlikçisi olan sade pilavın üzerine haşlanmış tavuk parçaları şahane.

ÇİĞ KÖFTE: Türkiye sokaklarında unutulmaz bir ziyafet.

BUZLU BADEM: Taze bademler kaynatılır veya sıcak suda haşlanır, ardından soyulur ve buzda servis edilir.

TURŞU SUYU: 15. yüzyılda Osmanlı mutfağında önem kazanmaya başlayan turşu, gelenekle iç içe geçmiş bir sokak yemeği. Bu eşsiz lezzet sizi hızlı bir şekilde bağımlı hale getirecek!