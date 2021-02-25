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Türkiye'nin en iyi 10 sokak lezzeti belli oldu! İşte o liste...
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın seçtiği en iyi 10 sokak yemeği listesinde yabancı misafirlere tavsiyeler şöyle:
SİMİT: Bütçe ve vegan dostu. Vapurla Boğaz'ı geçerken martılarla bu lezzeti paylaşabilirsiniz.
BALIK EKMEK: Çok uygun fiyatlı, besleyici, lezzetli ve tadı ağzınızda kalıyor.
KESTANE KEBABI: Kışın başlangıcını müjdeleyen enfes bir sokak keyfi.
TANTUNİ: Tantuni aslen Mersinli ama Türkiye'nin hemen her yerinde bu süper lezzeti bulmak mümkün.
MİDYE DOLMA: Kendinizi sokaktaki bir tezgâhın yanında, elinizdeki midyeye bolca limon sıkarken bulursanız şaşırmayın. Başladıktan sonra duramayabilirsiniz
KUMPİR: Her çeşit patatesi sevenlerden misiniz? Bu lezzeti kaçırmayın.
TAVUKLU PİLAV: Klasik Türk mutfağının eşlikçisi olan sade pilavın üzerine haşlanmış tavuk parçaları şahane.
ÇİĞ KÖFTE: Türkiye sokaklarında unutulmaz bir ziyafet.
BUZLU BADEM: Taze bademler kaynatılır veya sıcak suda haşlanır, ardından soyulur ve buzda servis edilir.
TURŞU SUYU: 15. yüzyılda Osmanlı mutfağında önem kazanmaya başlayan turşu, gelenekle iç içe geçmiş bir sokak yemeği. Bu eşsiz lezzet sizi hızlı bir şekilde bağımlı hale getirecek!