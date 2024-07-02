02 Temmuz 2024, Salı
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Türkiye’den Antarktika’ya çıkartma! Türk bilim üssü kuruldu
Türkiye Antarktika'da önemli bilimsel çalışmalara imza atıyor. Bu kapsamda 4. Arktik Bilimsel Araştırma Seferi Ekibi de Norveç'e gitti. 11 kişiden oluşan bilim heyeti, bir ay boyunca Arktik Okyanusu'nda küresel iklim değişikliğinin nedenlerini ve etkilerini araştıracak.