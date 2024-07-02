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Türkiye’den Antarktika’ya çıkartma! Türk bilim üssü kuruldu

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 02.07.2024 12:32
Türkiye Antarktika'da önemli bilimsel çalışmalara imza atıyor. Bu kapsamda 4. Arktik Bilimsel Araştırma Seferi Ekibi de Norveç'e gitti. 11 kişiden oluşan bilim heyeti, bir ay boyunca Arktik Okyanusu'nda küresel iklim değişikliğinin nedenlerini ve etkilerini araştıracak.
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Türkiye’den Antarktika’ya çıkartma!
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