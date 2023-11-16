16 Kasım 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Türkiye’de ilk: Ağrı kesici elbise
Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi, bir ilke imza attı. Daha önce kas ağrılarını akım vererek azaltmak için kullanılan biyonik elbise akıllı aktivite masası ile birleştirildi. Hastalar, biyonik kıyafetle o masada oyun oynayarak ağrılarından kurtulmaya başladı. Emes hastaları da uygulanan bu yöntem sayesinde ağrılarının büyük ölçüde azaldığını söylüyor.