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Türkiye’de ilk: Ağrı kesici elbise

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Giriş: 16.11.2023 15:41
Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi, bir ilke imza attı. Daha önce kas ağrılarını akım vererek azaltmak için kullanılan biyonik elbise akıllı aktivite masası ile birleştirildi. Hastalar, biyonik kıyafetle o masada oyun oynayarak ağrılarından kurtulmaya başladı. Emes hastaları da uygulanan bu yöntem sayesinde ağrılarının büyük ölçüde azaldığını söylüyor.
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