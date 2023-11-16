Türkiye’de ilk: Ağrı kesici elbise

Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi, bir ilke imza attı. Daha önce kas ağrılarını akım vererek azaltmak için kullanılan biyonik elbise akıllı aktivite masası ile birleştirildi. Hastalar, biyonik kıyafetle o masada oyun oynayarak ağrılarından kurtulmaya başladı. Emes hastaları da uygulanan bu yöntem sayesinde ağrılarının büyük ölçüde azaldığını söylüyor.

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