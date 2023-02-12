Türkiye onu "su ister misin?" sorusuna verdiği yanıtla tanımıştı! Küçük Hazal iyileşiyor

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 10 ili etkiledi. Bunlardan biri olan Hatay'da 72 saat sonra bir mucize meydana gelmişti. Bir apartmanın enkazından annesiyle kurtarılan 5 yaşındaki Hazal Güner’i, Türkiye, “Su ister misin?” sorusuna verdiği yanıtla tanımıştı. Mersin’de bulunan Tarsus Devlet Hastanesi’ne sevk edilen küçük Hazal iyileşiyor.