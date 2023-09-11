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TÜRKİYE KART ne işe yarayacak?

A Haber
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Giriş: 11.09.2023 10:55
Ulaşım, ödeme, para transferi ve alışveriş işlemlerini tek bir kartta birleştiren "Türkiye Kart"ın pilot uygulaması Konya'da tamamlandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.
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