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Türkiye Kart geliyor! Her ilde geçerli olacak

A Haber
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Giriş: 11.10.2021 10:51
Türkiye'de her şehir kendi toplu taşıma kartına sahip. Bu nedenle örneğin, İstanbul Kart'ı Ankara'da kullanmanız mümkün olmuyor. Ama bu sorun artık ortadan kalkıyor. Her şehrin kendi toplu taşıma kartına sahip olduğu sistem sonunda değişiyor. Ülkenin tamamında geçerli olacak Türkiye Kart geliyor.  Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.
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