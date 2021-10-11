Türkiye Kart geliyor! Her ilde geçerli olacak

Türkiye'de her şehir kendi toplu taşıma kartına sahip. Bu nedenle örneğin, İstanbul Kart'ı Ankara'da kullanmanız mümkün olmuyor. Ama bu sorun artık ortadan kalkıyor. Her şehrin kendi toplu taşıma kartına sahip olduğu sistem sonunda değişiyor. Ülkenin tamamında geçerli olacak Türkiye Kart geliyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN