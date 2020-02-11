Türkiye İdlib şehitlerini sonsuzluğa uğurladı |Video

Türkiye şehitlerini sonsuzluğa uğurladı. İdlib'de Esad rejiminin saldırısında şehit 5 asker memleketlerinde toprağa verildi.

Kimi oğluna, kimi kardeşine, kimi de nişanlısına son kez baktı.

İdlib'de Esad rejiminin saldırısında şehit olan 5 kahraman, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Şehit Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak 24 yaşındaydı, 8 ay önce nişanlanmıştı, düğün hazırlığı yapıyordu.

AYNI GÜN HEM ABİ HEM DE EVLAT ACISI YAŞADI

Şehidin dayısı da kanserden hayatını kaybetti. Acılı anne aynı gün hem evlat hem da abi acısı yaşadı.

Şehit Uzman Onbaşının baba ocağındaki törene şehidin yakınları, İdlib'de uzman çavuş olarak

görev yapan abisi ve hemşehrileri katıldı. Uzman çavuş abi, tören sırasında fenalaştı.

Şehit asker kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

22 yaşındaki şehit Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz için de Gaziantep'te tören vardı. Şehit Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz'ün ailesini,

yakınları ve askeri yetkililer teselli etmeye çalıştı.

Şehit asker, törenin ardından sonsuzluğa uğurlandı.

Hemşehrileri, şehit Uzman Onbaşı Fatih Saylak'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Kahramanmaraş'taki törende binlerce kişi katıldı. Şehit uzman onbaşı, cenaze namazı sonrası defnedildi.

Silah arkadaşlarıyla birlikte şehit olan 25 yaşındaki Uzman Onbaşı Davut Özcan, 2018'de Türk Silahlı Kuvvetlerinde göreve başlamıştı.

Bekar olan şehit, Kırıkkale'deki tören sonrası tekbirlerle toprağa verildi.

Şehit Uzman Onbaşı Enes Alper ise 23 yaşındaydı.

Bir ay önce nişan yapan şehit için Niğde'deki törene binlernce hemşehrisi katıldı.

Şehit uzman çavuş, kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.