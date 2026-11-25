Manisa'da Öğretmenler Günü pastası hastanelik etti! 16 öğrenci zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Öğretmenler Günü dolayısıyla alınan pastadan yiyen 16 öğrenci rahatsızlandı. Mide bulantısı, kusma ve halsizlik şikâyetleriyle Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine başvuran öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.