İdlib şehitlerinin kimlikleri belli oldu
Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejimi unsurlarının hain saldırısı sonrası 5 askerimiz şehit düşmüştü. Şehit düşen askerlerimizin kimlikleri belli oldu.
SON DKAİKA HABERİ: Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejimi unsurlarının topçu atışı sonucunda 5 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. Şehitlerimizden Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz ve Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak'ın evlerine ateş düştü.
İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına Esad rejimi unsurları tarafından topçu atışı ile saldırı gerçekleştirildi. Hain saldırıda 5 asker şehit olurken, 5 asker de yaralandı.
ŞEHİDİN EVİ TÜRK BAYRAKLARIYLA DONALTILDI
Saldırıda şehit düşen 22 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz'ün Gaziantep'teki babaevine acı haber ulaştı. Askeri yetkililerden oğlunun şehit düştüğü haberini alan anne Süreyya ve baba Hasan Açıkgöz ile diğer yakınları büyük üzüntü yaşarken, şehidin evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki şehit evinin önüne taziye çadırı kurulurken, şehidin yakınları ve komşuları eve akın etti.
Şehit İbrahim Halil Açıkgöz'ün cenazesinin yarın Gaziantep'te düzenlenecek törenin ardından defnedileceği öğrenildi.
ŞEHİT ATEŞİ KAHRAMANMARAŞ'A DÜŞTÜ
Suriye'nin idlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak'ın Kahramanmaraş'taki babaevine ateş düştü.
Suriye'nin İdlib kentinde çatışmaları önlemek amacıyla bölgeye takviye olarak gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik rejim güçleri tarafından yapılan saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak'ın (26) şehadet haberi askeri yetkililer tarafından ailesine bildirildi. Ömer ve Nigar Saylak'ın 5 çocuğundan biri olan Fatih Saylak'ın bir yıllık evli olduğu öğrenildi. Şehidin Onikişubat ilçesi Kale Mahallesi'ndeki baba ocağına Türk bayrakları asılırken, cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.
Suriye'nin İdlib kentinde Rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Enes Alper'in (23) acı haberi, memleketi Niğde'de baba evini yasa boğdu.
Niğde'nin merkez Yıldıztepe Beldesi'nde oturan Keban - Mehmet Emin Alper çiftine çocuklarının şehadet haberi, Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılıç ile beraberindeki heyet tarafından verildi. Alper çifti acı haberle yasa boğuldu. Türk Bayrağı asılan şehit evine haberi alan yakınları ve komşuları aileye taziye ziyaretinde bulundu.
1 ay önce İstanbul'da nişanlandığı belirtilen şehit Uzman Onbaşı Enes Alper'in Yıldıztepe Beldesi'nde toprağa verileceği bildirildi.
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