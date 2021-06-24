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Türkiye güzeli doktor Mahmure Birsen Sakaoğlu'nun itfaiyecilere bıraktığı miras davası: 25 milyon lira 272 kişiye paylaştırıldı

DHA
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Giriş: 24.06.2021 16:22
1936 yılında Türkiye güzeli seçilen doktor Mahmure Birsen Sakaoğlu'nun ölmeden önce hazırladığı vasiyatnamede kendisini 2 kez yangından kurtaran Fatih İtfaiyesi görevlilerine bıraktığı miras davası karara bağlandı. Mahkeme, Sakaoglu'nun 25 milyon liralık mirasını 272 kişi arasında paylaştırdı.
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