Türkiye güzeli doktor Mahmure Birsen Sakaoğlu'nun itfaiyecilere bıraktığı miras davası: 25 milyon lira 272 kişiye paylaştırıldı

1936 yılında Türkiye güzeli seçilen doktor Mahmure Birsen Sakaoğlu'nun ölmeden önce hazırladığı vasiyatnamede kendisini 2 kez yangından kurtaran Fatih İtfaiyesi görevlilerine bıraktığı miras davası karara bağlandı. Mahkeme, Sakaoglu'nun 25 milyon liralık mirasını 272 kişi arasında paylaştırdı.