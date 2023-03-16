16 Mart 2023, Perşembe
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Türkiye bu görüntüyü konuşmuştu! Selde sürüklenen Reşat amcadan haber var! İşte son durumu...
Şanlıurfa'da sele kapılan Reşat Ayva, ara sokakta akıntı tarafından sürüklenirken çevredeki vatandaşların kamera çekimine yakalandı. Bu çekim sırasında görüntüyü çeken vatandaşa Ayva'nın elini uzattığı görüldü. Sele kapılan Reşat amcanın bu görüntüsü ise tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. Selin simgesi selzede Ayva'dan ise güzel haber geldi. Selzede Reşat amcanın kurtulduğunu Şanlıurfa'daki yerel televizyon kanalı Kanal Urfa Genel Müdürü Ferhat Özer sosyal medyadan duyurdu. Selden kurtarılan Reşat amcanın fotoğrafını Twitter hesabından paylaşan Özer, "Günün güzel haberiydi. Bu amca suya kapılmıştı ve kurtarıldı" diyerek duyurdu.