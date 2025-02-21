Türkiye beyaza büründü

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından kar yüzünü bu sabah gösterdi ve Türkiye beyaz örtüye büründü. Megankent İstanbul'da hava sıcaklığı -7 dereceye kadar düşerken kar kalınlığı 30 santimi aştı. Şehrin bazı bölgelerinde buz sarkıtları oluştu. Sürücülere özel araç ile trafiğe çıkmamaları uyarısı yapıldı. A Haber ekipleri yurdun birçok kesiminde haber nöbetini sürdürüyor. İşte tüm detaylar...