30 Ağustos 2021, Pazartesi
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Türk milletinin şanlı tarihinin dönüm noktası! 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlanıyor
Şimdi Büyük Taarruz'un kesin zaferle sonuçlandığı Kütahya Dumlupınar'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşanıyor. Dumlupınar Şehitliği’nde tören düzenlendi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
Büyük Zafer'in 99. yılı büyük coşkuyla kutlanıyor. Dumlupınar'daki meydan muharebesinde kahraman Mehmetçiğin, Yunan birliklerini Allıören, Keçiler, Kızıltaş deresi yolunun iki yanında tamamen sarıp imha etmesiyle zafere ulaşıldı.
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar şehitliğe akın etmeye başladı.
1992 yılında yaptırılan şehitlik ziyaretçi akınına uğruyor.