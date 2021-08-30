Toplumsal Hafıza - Büyük Taarruz nasıl başladı? 1922’de neler yaşandı?

Geçmişten günümüze gelen tarihi süreç içindeki yaşanmış olan farklı yaşam tarzları, farklı olaylar o günkü koşullardan etkilenerek ortaya çıkmıştır. Her ne kadar isimleri ve tarihleri farklı olsa da özünde insan olduğu için geçmiş günümüzle de paralellik arz etmekte. Tarih bilimi bu yüzden ortaya çıkmış ve geçmişten günümüze ışık tutmuştur. Türkiye'nin büyük zaferini ilan ettiği Büyük Taarruz'u da içinde barındıran 1922 yılında neler yaşandı? İşte detaylar...

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