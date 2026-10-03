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Bukayo Saka hatayı affetmedi: Skoru 6-0 yaptı!
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Bukayo Saka hatayı affetmedi: Skoru 6-0 yaptı!

Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun üçüncü hafta programında yer alan mücadelede Hırvatistan ve İngiltere karşı karşıya. A Ligi 3. Grup’ta mücadele eden iki ekip de yeni sezonda iddiasını sürdürmek ve gruptaki üçüncü maçından 3 puanla ayrılmak için sahada. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma saat 19.00’da başladı. İngiltere, Hırvatistan karşısında skoru 6-0 yaptı! Bukayo Saka, Hırvat savunmasının hatasını affetmedi.

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