-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Anasayfa Haberler Gruplar Fikstür Sonuçlar Takımlar Galeri Video
İngiltere maçta erken öne geçti: Gol Harry Kane'den
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

İngiltere maçta erken öne geçti: Gol Harry Kane'den

İngiltere, Hırvatistan karşısında mücadeleye hızlı başlayan taraf oldu. Karşılaşmanın henüz 8. dakikasında sahneye çıkan Harry Kane, attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Alajbegovic'ten skoru eşitleyen gol!
Sonraki Video
Alajbegovic'ten skoru eşitleyen gol!
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar