Hırvatistan-İngiltere maç özeti

Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun üçüncü hafta programında yer alan mücadelede Hırvatistan ve İngiltere karşı karşıya geldi. A Ligi 3. Grup’ta mücadele eden iki ekip de yeni sezonda iddiasını sürdürmek ve gruptaki üçüncü maçından 3 puanla ayrılmak için sahaya çıktı. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma saat 19.00’da başladı ve A Spor'dan canlı yayınlandı. İngiltere, deplasmanda Hırvatistan'ı 7-0 yenerek tarihi bir skora imza attı. İşte karşılaşmanın özeti...