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ANALİZ - Bir ulusun özgürlük mücadelesi! Başkomutanlık Meydan Muharebesi

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Giriş: 30.08.2021 08:55
Güncelleme:30.08.2021 08:58
Her şey bitti derken... Yeniden ayağa kalkıp destan yazılan bir savaşı Başkomutan Meydan Muharebesi... Mustafa Kemal Paşa'nın bizzat yönettiği savaşta kahramanlık destanı yazıldı. İşgale gelen Yunan ordularının Anadolu mecarası 100 bin zaiyatla sonuçlandı. Türk ordusu sayıca az ve yeterli silaha sahip olmamasına rağmen kendi topraklarında yaşama hakknı savundu. Esir olmadı var olma mücadelesini destansı şekilde kazandı. İşte o savaşta yaşananlar...
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