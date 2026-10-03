-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Anasayfa Haberler Gruplar Fikstür Sonuçlar Takımlar Galeri Video
Hırvatistan karşısında İngiltere şov! Saka farkı 4'e çıkardı
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Hırvatistan karşısında İngiltere şov! Saka farkı 4'e çıkardı

İngiltere, Hırvatistan karşısında gol yağmurunu sürdürüyor. İlk yarının son bölümünde Bukayo Saka sahneye çıktı ve kaydettiği golle skoru 4-0'a getirdi.

Gordon sahneye çıktı! İngiltere farkı 3'e çıkardı
Sonraki Video
Gordon sahneye çıktı! İngiltere farkı 3'e çıkardı
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar