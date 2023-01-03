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Türk F-16'ları hedefi tam isabetle vurdu! Gerçek mühimmatlar kullanıldı

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Giriş: 03.01.2023 14:19
Farklı üslerden havalanan Türk F-16’ları, Konya-Karapınar atış sahasında eğitim yaptı. Gerçek mühimmatlar atış yapan F-16'lar hedefi tam isabetle vurdu. Milli Savunma Bakanlığı o anların görüntülerini paylaştı.
Türk F-16’ları hedefi tam isabetle vurdu
Türk F-16'ları hedefi tam isabetle vurdu
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