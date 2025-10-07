07 Ekim 2025, Salı

Tunceli'deki öğrencilerden Filistin'e destek
Tunceli’deki öğrencilerden Filistin’e destek

Tunceli'deki öğrencilerden Filistin'e destek

Giriş: 07.10.2025 20:55
Filistin farkındalık etkinlikleri kapsamında, Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse Latif Büyükdağ İlkokulu'nda ve Tunceli Güzel Sanatlar Lisesi'nde öğrencilerle ve öğretmenlerle bir araya geldi. Latif Büyükdağ İlkokulu'nda öğrenciler, Filistin bayrağı ve Türk Bayrağı, "Munzur'un çocuklarından Gazze'nin çocuklarına selam olsun" yazılı pankart ve Filistin Bayrağı renklerinde olan balonlarla etkinlik düzenlendi. Güzel Sanatlar Lisesi'nde ise 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin tasarladığı Filistin ve Sumud Filosu temalı resim boyandı.
