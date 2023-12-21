Tunahan’dan haber var! Günler sonra ilk kez adım attı

Ankara'da yaşayan on yaşındaki Tunahan, günler önce başıboş köpeklerin saldırısına uğramış ağır yaralanmıştı. Okula giderken sokak köpeklerinin saldırıp ağır yaraladığı Tunahan, günler sonra ilk kez ayağa kalktı. Olayı ilk günden bu yana titizlikle takip A Haber muhabiri Tuğçe Ünsal hem Tunahan'la hem de ailesiyle konuştu.

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