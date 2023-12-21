21 Aralık 2023, Perşembe
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Tunahan’dan haber var! Günler sonra ilk kez adım attı
Ankara'da yaşayan on yaşındaki Tunahan, günler önce başıboş köpeklerin saldırısına uğramış ağır yaralanmıştı. Okula giderken sokak köpeklerinin saldırıp ağır yaraladığı Tunahan, günler sonra ilk kez ayağa kalktı. Olayı ilk günden bu yana titizlikle takip A Haber muhabiri Tuğçe Ünsal hem Tunahan'la hem de ailesiyle konuştu.