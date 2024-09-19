Tunahan hala travma yaşıyor! Ailenin feryadı karşılıksız kalmadı...

Okul yolunda onlarca köpeğin saldırısına uğrayan 11 yaşındaki Tunahan Yılmaz'ı hatırlayacaksınız. Küçük Tunahan, aylar geçmesine rağmen hala eski hayatına dönemedi. Ameliyat üzerine ameliyat geçiriyor. Maalesef psikolojik sorunlar da yaşamaya başladı. Yaşadıkları mahalledeki başıboş köpek sorunu devam ettiği için yılmaz ailesi de bölgeden taşınma kararı aldı.

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