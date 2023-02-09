09 Şubat 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Tüm Türkiye ve dünya onu konuştu! İşte ilk sözleri

Tüm Türkiye ve dünya onu konuştu! İşte ilk sözleri

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.02.2023 16:43
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de aracının üzerine yüklediği yorganları Türkiye'ye yardım için taşıyan Server Beşirli, "Kış soğuğunda evsiz kalmanın ne olduğunu iyi biliriz" dedi.
Tüm Türkiye ve dünya onu konuştu!
Tüm Türkiye ve dünya onu konuştu!
Mucize çocuk Hazal
Mucize çocuk Hazal
Mucizenin adı İkra oldu!
Mucizenin adı İkra oldu!
Musa Sarıhan ve Kübra Sarıhan acı veda...
Musa Sarıhan ve Kübra Sarıhan acı veda...
3 kardeş 80 saat sonra kurtarıldı!
3 kardeş 80 saat sonra kurtarıldı!
Yeniden ayağa kalkacağız
"Yeniden ayağa kalkacağız"
72 saat sonra 6 yaşındaki Hazal kurtarıldı
72 saat sonra 6 yaşındaki Hazal kurtarıldı
Beşizlerden geriye Muhammed kaldı!
Beşizlerden geriye Muhammed kaldı!
81 saat sonra bir çocuk kurtarıldı
81 saat sonra bir çocuk kurtarıldı
1500 gönüllü bölgeye gidiyor
1500 gönüllü bölgeye gidiyor
Deprem bölgesine koşan Yağmur Atacan: Film karesinde gibiyim
Deprem bölgesine koşan Yağmur Atacan: Film karesinde gibiyim
Ölen annesini bırakmak istemedi!
Ölen annesini bırakmak istemedi!
Daha Fazla Video Göster