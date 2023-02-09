09 Şubat 2023, Perşembe
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Tüm Türkiye ve dünya onu konuştu! İşte ilk sözleri
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de aracının üzerine yüklediği yorganları Türkiye'ye yardım için taşıyan Server Beşirli, "Kış soğuğunda evsiz kalmanın ne olduğunu iyi biliriz" dedi.