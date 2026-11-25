Külliye'de İzleme Komisyonu toplantısı! Komisyonda kimler yer alacak?
AK Parti kaynaklarından Külliye'de İzleme Komisyonu toplantısı yapılacağına ilişkin açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık edeceği komisyonun koordinatörlüğünü Abdülhamit Gül üstlenecek. Komisyonda yer alacak isimlerin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulması beklenirken AK Parti'den kimlerin komisyonda görev alacağı merak konusu oldu. Konuya ilişkin ayrıntıları A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu aktardı.
Serhat MalkırEditör
Serhat Malkır ahaberinternet@ahaber.com.tr