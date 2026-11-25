Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yeni gelişme! Saldırganın otopsisinin yenilenmesi istendi

Kahramanmaraş'ta 10 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin dava dosyasına yeni bir talep girdi. Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin otopsi işleminin yenilenmesi ve alınan örneklerde yeni nesil uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin araştırılması istendi. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan dilekçede, mevcut raporların yalnızca sınırlı bir ilk tarama testini yansıttığı savunuldu. Bazı yeni nesil maddelerin standart testlerde tespit edilemeyebileceği belirtilerek daha kapsamlı inceleme yapılması talep edildi.