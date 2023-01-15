Tuğçe Can'ın cinayet şüphelisi, fare zehri içip nöbet geçirmiş o anlar kamerada!

Eskişehir'de sevgilisi Tuğçe Can'ı (25) bıçaklayarak öldürmekle suçlanan, fare zehri içtiği belirlenip yoğun bakımda tedaviye alınan Onur K.'nin (22) cinayetten 1 saat sonra poşetle girdiği bir büfeden 'Şekerim düştü' diyerek çikolata aldığı, bu sırada fenalaşıp nöbet geçirdiği, gelen sağlık ekiplerine ise "Hiçbir talebim yok. Beni rahat bırakın yoksa sizi polise şikayet ederim" diyerek kaçtığı ortaya çıktı.