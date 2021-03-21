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Trük doktorların başarısı dünyaya örnek oldu! 7 günlükken ameliyata girdi

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Giriş: 21.03.2021 11:52
Güncelleme:21.03.2021 12:13
Henüz 7 günlüktü hem kalp hastalığı hem de kan hastalığı vardı. Ameliyatı oldukça riskliydi. Ancak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorları, minik Mehmet Uraz'ın 25 gramlık kalbine hayat dokunuşu yaparak onu yaşama bağladı. Bu ameliyat ise dünya literatürüne giren 2. vaka oldu.
Türk doktorlardan büyük başarı! Dünyadaki ikinci vaka TÜRK DOKTORLARDAN BÜYÜK BAŞARI! DÜNYADAKİ İKİNCİ VAKA
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