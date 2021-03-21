Trük doktorların başarısı dünyaya örnek oldu! 7 günlükken ameliyata girdi

Henüz 7 günlüktü hem kalp hastalığı hem de kan hastalığı vardı. Ameliyatı oldukça riskliydi. Ancak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorları, minik Mehmet Uraz'ın 25 gramlık kalbine hayat dokunuşu yaparak onu yaşama bağladı. Bu ameliyat ise dünya literatürüne giren 2. vaka oldu.

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