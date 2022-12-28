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Travma yaratan anılar ile ilgili önemli araştırma! Beyinde böyle saklanıyor

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Giriş: 28.12.2022 09:28
"Nature Neuroscience" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre bilim insanları, uzak geçmişte yaşanan korku anları ve travma yaratan anıların "ön beyin"de nasıl saklandığını ortaya koydu.
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