Trafikte korku dolu anlar yaşatan tırın yeni görüntüleri ortaya çıktı

43 ilin geçiş noktasındaki kilit kavşak Kırıkkale'de, trafikte korku dolu anlar yaşatan tır sürücüsünün 2 kilometre boyunca ters yönde ilerlediği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kural dışı hareket cezasız kalmadı. Sürücüye bin 339 lira para cezası kesildi. Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan Kırıkkale'de İrfan Y. idaresindeki tır, Kırıkkale-Ankara kara yoluna ters yönden girdi. Çevreyolundan itibaren Yahşihan Yeni Sanayi Kavşağına kadar yaklaşık 2 kilometre boyunca ters yönde ilerleyen tır, trafikte korku dolu anlar yaşattı. Polis, Trafik Kanunu'nun 46/2-h maddesine göre tır sürücüsüne 'ters yönde araç kullanmaktan' bin 339 lira para cezası kesildi.

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