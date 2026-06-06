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Trafikte akrobatik hareket yapan motosikletliye 46 bin TL ceza

Kilis'te trafikte seyir halindeyken ayağa kalkarak akrobatik hareketler yapan motosiklet sürücüsüne 46 bin lira idari para cezası uygulanırken, motosiklet 60 gün trafikten men edildi.

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