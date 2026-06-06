CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Karadeniz'in çalışkan kadınları: Tarlada zorlu mesai

Trabzon’un Düzköy ilçesinde kışın ardından yüzünü gösteren güneşle birlikte Karadeniz’in çalışkan kadınları tarlalara akın etti. Zorlu arazi şartlarına ve ilerleyen yaşlarına aldırış etmeden günün ilk ışıklarıyla işe koyulan kadınlar; mısırdan fasulyeye, patatesten lahanaya kadar pek çok ürünü toprakla buluşturuyor. A Haber muhabiri Selman Kutlu ve kameraman Özgür Özdemir, Aykut Mahallesi’nde ter döken o cefakar kadınların çalışma azmine tanıklık etti.

Sıradaki Videolar
Ahaber

Gündemden Videolar