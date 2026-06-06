Karadeniz'in çalışkan kadınları: Tarlada zorlu mesai

Trabzon’un Düzköy ilçesinde kışın ardından yüzünü gösteren güneşle birlikte Karadeniz’in çalışkan kadınları tarlalara akın etti. Zorlu arazi şartlarına ve ilerleyen yaşlarına aldırış etmeden günün ilk ışıklarıyla işe koyulan kadınlar; mısırdan fasulyeye, patatesten lahanaya kadar pek çok ürünü toprakla buluşturuyor. A Haber muhabiri Selman Kutlu ve kameraman Özgür Özdemir, Aykut Mahallesi’nde ter döken o cefakar kadınların çalışma azmine tanıklık etti.