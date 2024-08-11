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Trabzon’da Eren Bülbül’ü anma töreni

Trabzon’da Eren Bülbül’ü anma töreni

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.08.2024 11:04
Eren Bülbül, henüz 15 yaşındayken Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit oldu. Aradan 7 yıl geçti ama unutulmadı. Bugün de Maçka ilçesinde Eren için anma töreni düzenlendi.
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