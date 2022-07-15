Trabzon’da dehşet! Kamelyada silahlı kavga | 2 ölü, 1 yaralı

Trabzon’da kamelyada yaşanan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı. 3 kişiye ateş ederek kaçan Muhammet H. ise bir süre sonra Sürmene İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.