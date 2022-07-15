15 Temmuz 2022, Cuma
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Trabzon’da dehşet! Kamelyada silahlı kavga | 2 ölü, 1 yaralı
Trabzon’da kamelyada yaşanan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı. 3 kişiye ateş ederek kaçan Muhammet H. ise bir süre sonra Sürmene İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.