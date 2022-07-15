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Trabzon’da dehşet! Kamelyada silahlı kavga | 2 ölü, 1 yaralı

DHA
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Giriş: 15.07.2022 19:02
Trabzon’da kamelyada yaşanan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı. 3 kişiye ateş ederek kaçan Muhammet H. ise bir süre sonra Sürmene İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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