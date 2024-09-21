Trabzon’a sağanak vurdu! Araklı’da sel Sürmene’de heyelan

Yurdun büyük bir bölümü Meteoroloji'nin uyarısının ardından yağışlı havanın etkisi altına girdi. Trabzon Araklı'da şiddetli yağış sele dönüştü; Sürmene'de heyelan oldu. Bir kişi kayboldu. Detayları A Haber muhabiri Selman Kutlu aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN