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Trabzon’a sağanak vurdu! Araklı’da sel Sürmene’de heyelan

Trabzon’a sağanak vurdu! Araklı’da sel Sürmene’de heyelan

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.09.2024 08:48
Yurdun büyük bir bölümü Meteoroloji'nin uyarısının ardından yağışlı havanın etkisi altına girdi. Trabzon Araklı'da şiddetli yağış sele dönüştü; Sürmene'de heyelan oldu. Bir kişi kayboldu. Detayları A Haber muhabiri Selman Kutlu aktardı.
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