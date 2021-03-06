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Trabzon Ordu ve Giresun'da vaka sayılarında gerileme var! Karadeniz'de son durum nasıl?

A Haber
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Giriş: 06.03.2021 19:59
Güncelleme:06.03.2021 20:06
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 81 ilin 27 Şubat - 5 Mart haftalık 100 bin kişide görülen en güncel vaka haritasını paylaştı. Son verilere göre çok yüksek riskli illerin çok olduğu Karadeniz Bölgesi'nindeki son durumu A Haber muhabiri canlı yayında aktardı. Trabzon Ordu ve Giresun'da vaka sayılarında gerileme gözlemenirken, Samsun'daki artış ise dikkatlerden kaçmadı.
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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Trabzon Ordu ve Giresun'da vaka sayılarında gerileme var
Trabzon Ordu ve Giresun'da vaka sayılarında gerileme var
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