Trabzon Ordu ve Giresun'da vaka sayılarında gerileme var! Karadeniz'de son durum nasıl?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 81 ilin 27 Şubat - 5 Mart haftalık 100 bin kişide görülen en güncel vaka haritasını paylaştı. Son verilere göre çok yüksek riskli illerin çok olduğu Karadeniz Bölgesi'nindeki son durumu A Haber muhabiri canlı yayında aktardı. Trabzon Ordu ve Giresun'da vaka sayılarında gerileme gözlemenirken, Samsun'daki artış ise dikkatlerden kaçmadı.

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